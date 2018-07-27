Центробанк подал заявление о признании банкротом банка «Советский»

Банк России подал в суд Санкт-Петербурга заявление о признании банкротом банка «Советский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов выбрало в качестве банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский»Московский кредитный банк.

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Как стало известно, Московский кредитный банк должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.

По величине активов банк «Советский» на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.