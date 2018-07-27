Основатель Papa John's подал иск против компании после расистского скандала

Основатель пиццерии Papa John's Джон Шнаттер подал иск против компании и совета директоров. Об этом сообщает CNN.

Шнаттер потребовал от компании предоставить все документы, которые причастны к его увольнению.

Он отметил, что увольнение связано с «публикацией, которая ложно обвинила его в расовых оскорблениях».

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Ранее сообщалось, что основатель американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер уйдет с поста председателя совета директоров.

Как стало известно, отставка Шнаттера произошла на фоне расистского скандала. Уточняется, что основатель пиццерии в ходе конференц-колла в мае воспользовался расистскими высказываниями. Впоследствии он подтвердил, что использовал «слово на букву «н» в одном из своих электронных писем.