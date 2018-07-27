Путин заявил о росте товарооборота Индии и России

Президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьером Нарендой Моди заявил, что тесные контакты с властями Индии способствуют росту двустороннего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши усилия небезуспешны. Товарооборот растет: в прошлом году вырос на 24%, а за первые пять месяцев этого года — еще на 26%», — сказал Путин премьер-министру Индии.

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Моди, в свою очередь, отметил, что с «теплотой» вспоминает свой прошлый визит в Сочи и подчеркнул, что дружба между ним и Путиным «только крепнет». Также Моди поздравил российского президента с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

Ранее Путин заявил, что взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем.