«Ъ»: авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо

Авиакомпании повысят стоимость билетов из-за весеннего роста цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что при сохранении данной тенденции стоимость авиабилетов может вырасти на 10% этой зимой.

По данным ряда источников из туристической отрасли, несколько зарубежных авиакомпаний уже сообщили о росте топливных сборов на €20–40.

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«Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива», — поясняет издание.

В июне глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что рост цен на авиакеросин еще не отразился на стоимости пакетных туров.

Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, что Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году.