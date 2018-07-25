СМИ: Россия и КНР нашли «ахиллесову пяту» США

России и Китаю удалось найти «ахиллесову пяту» США, которой являются государственные облигации. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что Россия будучи держателем государственных ценных бумаг США на $96 млрд, за апрель и май 2018 года избавилась от большей их части, оставив облигации на сумму менее $15 млрд.

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Издание подчеркивает, что у российской стороны было много причин избавиться от ценных бумаг, в том числе санкции.

При этом одним из крупнейших держателей госдолга США является Китай, и если Пекин начнет отказываться от гособлигаций, экономика Штатов понесет существенные потери.

Ранее стало известно, что Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США.