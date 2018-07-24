FT: российский миллиардер два года финансировал движение Бутиной

Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую помощь россиянке Марии Бутиной, которую США обвинили в действиях в качестве иностранного агента без регистрации, пишет газета Financial Times.

Отмечается, что деньги направлялись на организацию, которую возглавляла Бутина. Речь идет о движении, которое защищает права на ношение оружия.

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Пресс-секретарь Николаева подтвердил факт оказания финансовой помощи Бутиной.

«Николаев не контактировал с Бутиной и ее организацией с 2014 года. Он кратко предоставил определенное финансирование организации с 2012 по 2014 год специально для поддержки ее усилий в России по повышению осведомленности общественности по отдельным внутренним проблемам. Его интерес и поддержка были строго ограничены этими усилиями, и с тех пор он не оказывал им никакой поддержки», — сказал пресс-секретарь Николаева.

FT пишет, что у Николаева существуют интересы в сфере американской энергетики и стратегически важной транспортной инфраструктуре в России.

Американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что Бутина назвала Николаева в качестве финансового спонсора во время дачи показаний в Сенате США.

Ранее в США рассказали о встречах Бутиной с американскими чиновниками в качестве переводчицы.