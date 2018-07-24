Исследование: россияне стали чаще брать потребкредиты

В России вырос спрос на крупные потребительские кредиты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как стало известно, указанный показатель вырос во втором квартале текущего года на 37%.

Уточняется, что россияне берут кредиты на обустройство квартир, образование и фитнес-программы.

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По мнению некоторых экспертов, данное поведение говорит о том, что в стране растет финансовая грамотность населения, а также происходит восстановление экономики.

Ранее заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщил, что ЦБ обеспокоен «взрывным» ростом необеспеченных потребкредитов.