В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России

Лидер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком бундестаге Александр Гауланд заявил, что антироссийские санкции наносят экономике двух стран и являются бессмысленными. Об этом политик сказал в интервью газете «Известия».

По словам Гауланда, немецкий канцлер Ангела Меркель «склонилась» перед интересами американской стороны и игнорирует негативные последствия, которые санкции против России наносят экономике ФРГ и отношениям между Россией и Германией.

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«Это должно закончиться как можно скорее», — заявил Гауланд.

Ранее в Австрии назвали санкции против России «выстрелом в собственное колено».