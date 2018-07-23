Украина поддержала позицию США по «Северному потоку — 2»

Власти Украины заявили, что едины с США в их намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2», так как видят в нем «прямую угрозу энергетической безопасности Европы». Об этом сообщает официальный сайт кабинета министров Украины.

Данное заявление ведомство выпустило по итогам встречи премьера Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

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Отмечается, что это уже второй визит высокопоставленного американского политика на Украину, куда он прибыл после переговоров по энергетическим проблемам в Брюсселе. В Киеве также заявили о готовности к сотрудничеству с США в энергетической сфере.

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», — сказал Гройсман.

Он также заявил, что Украина «готова засвидетельствовать «полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности», подчеркнув, что в Киеве готовы продолжать транзит газа через Украину.

Ранее российский президент Владимир Путин заверил, что у «Северного потока нет «двойного дна».