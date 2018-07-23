В РСТ сообщили о числе пострадавших туристов «Натали Турс»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что число клиентов «Натали Турс», которые не смогут воспользоваться оплаченными турами, может составить 25 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила о заявлении президента «Натали Турс» Владимира Воробьева про 6 тыс. заявлений, которые уже поступили в компанию от пострадавших туристов.

Реклама

Тюрина отметила, что речь идет о 10 тыс. туров, которые были проданы «Натали Турс».

«Если считать, что в каждом туре участвуют 2-3 человека, так как люди чаще всего отдыхают семьями, то количество путевок следует умножать на коэффициент 2,5. В результате пострадавшими могут оказаться порядка 25 тыс. туристов и более», — сказала Тюрина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приступила к проверке «Натали Турс».