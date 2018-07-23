Путин обсудил с Лукашенко деятельность ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, в ходе разговора главы государств обсуждали вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.

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«Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Помимо этого лидеры обсудили несколько актуальных тем, которые касаются международной повестки.