США намерены довести до нуля экспорт нефти Ираном к ноябрю

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжает работать со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша цель в том, чтобы работать со странами-импортерами иранской нефти и снизить этот импорт до нуля, насколько это возможно, до 4 ноября», — сказал Помпео.

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Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США могут сделать исключения для некоторых стран, которые не успеют отказаться от иранской нефти до введения американских санкций.

Он подчеркнул, что американские власти готовы ввести санкции против Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана.