Британия пригрозила ЕС не заплатить «отступные» по Brexit

Министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не станет платить Евросоюзу согласованные «отступные» без торговой сделки. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, согласно Договору о ЕС, Брюссель обязан заключить торговую сделку с Лондоном.

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Он также отметил, что если это не произойдет Британия не заплатит ЕС $51 млрд «отступных» после выхода из союза.

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что на подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов.