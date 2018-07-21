В МВФ предупредили о возможном снижении мирового ВВП из-за пошлин США

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин американским руководством может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%, передает Reuters.

«В случае наиболее плохого сценария снижение глобального ВВП составит 0,5%»,— сказала Лагард.

Реклама

Об этом она заявила в ходе своего выступления на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, в которой принимают участие министры финансов и руководители центральных банков стран-участниц формата G20.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов заключить торговое соглашение с Пекином, если КНР существенно поменяет торговую политику.