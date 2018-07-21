На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против портов России

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что страна ведет переговоры с западными партнерами по санкциям против российских портов в Черном море.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал Омелян.

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Также украинский министр отметил, что против России растет «санкционная волна». В частности, по его словам, расширение санкционного списка против российской стороны рассматривает конгресс США.

Ранее сообщалось, что Омелян предложил ввести санкции против российских портов.