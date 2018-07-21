«Русал» направил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «Русал» направил в ведомство предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мнучина, целью является «сохранить «Русал» в деле», если будет найдено приемлемое решение.

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Ранее СМИ сообщили, что правительство России планирует поддержать «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. Отмечалось, что вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» развития алюминиевой промышленности до 2023 года.

Также ранее сообщалось, что бизнесмен Олег Дерипаска объявил о выходе из совета директоров компании.