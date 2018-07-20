S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России. Прогноз стабильный», — говорится в сообщении S&P.

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По словам министра финансов России Антона Силуанова, ведомство воспринимает такой рейтинг позитивно.

«Агентство по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны и сбалансированное бюджетное планирование, а также способность правительства эффективно справляться с внешними шоками», — подчеркнул глава Минфина.

Ранее сообщалось, что Россию назвали лидером среди развивающихся рынков.