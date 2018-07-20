Россияне смогут отдохнуть на новогодних каникулах 10 дней

Новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября», — сказано в документе.

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Также предлагается перенести выходные дни 5 и 6 января на 2 и 3 мая.

Помимо этого, предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.