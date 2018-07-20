Путину не нравятся варианты изменения пенсионного законодательства

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравятся предлагаемые варианты по изменению пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что когда его спрашивали, какой из вариантов ему нравится, он ответил: «никакой».

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«Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин на встрече с волонтерами.

Он подчеркнул, что принимая решения по пенсионной системе, «нужно апеллировать конкретными вещами и реальными прогнозами».

Ранее сообщалось, что законопроект об изменениях пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме.

Главная новация законопроекта — постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В случае принятия законопроекта в текущей версии повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г.