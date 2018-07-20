«Газпром» сообщил о контрактах для строительства газопровода «Северный поток — 2»

«Газпром» заключил контракты на общую сумму 90,8 млрд руб. за строительство на Северо-Западе России газотранспортных мощностей для поставки газа в газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

Уточняется, что «Газпром» провел три закупки на выполнение строительно-монтажных работ.

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Срок исполнения по трем контрактам — февраль 2021 года.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Анна Герман нашла способ для «остановки» строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Она отметила, что Украине необходимо вернуть отношения с Россией «в разумное русло».