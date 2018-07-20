Путин подписал новый закон о завещаниях

Официальный портал публикации правовой информации разместил подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, который позволяет супругам составлять совместные завещания.

В соответствии с текстом закона, супруги смогут завещать как общее имущество, так и имущество каждого из них любым лицам, а также любым образом распределять доли наследства среди наследников. Причиной для аннулирования завещания может стать признание недействительности брака как до, так и после смерти одного из супругов.

Также в документе определяется право супругов на составление наследственных договоров, в которых будут прописываться положения соглашений о будущем наследстве между возможным наследодателем и возможными наследниками. В законе оговаривается, что договор может быть заключен с любым лицом, его условия будут определять дальнейший порядок перехода прав на наследуемое имущество.