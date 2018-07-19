В Минтруде оценили возможность увольнения работников из-за утраты доверия

Минтруд считает, что введение возможности увольнения в связи с утратой доверия побудит работников серьезнее оценивать последствия своих недобросовестных действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В настоящее время Минтруд России прорабатывает вопрос о возможном включении в Трудовой кодекс России нормы об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия в организациях», — заявили в ведомстве.

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В Минтруде отметили, что на данный момент положения ТК России не содержат перечень обязанностей, которые могут быть возложены на работника с целью предупреждения коррупционных и иных правонарушений со стороны работника.

Ранее сообщалось, что бизнес в России может получить право увольнять сотрудников из-за утраты доверия.