Путин заверил, что в проекте «Северный поток — 2» нет двойного дна

Президент России Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что общая транспортная, энергетическая инфраструктура с Европой складывалась десятилетиями.

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«Подчеркну: все те… проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и, скажем, «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США предложили ввести санкции против «Северного потока — 2».