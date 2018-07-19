ЕК рассчитывает на разрешение торгового конфликта с США за три года

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что конфликт между ЕС и США по тарифам может быть разрешен в течение трех лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет», — сказала Мальмстрем.

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Ранее Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз будет симметрично отвечать на торговые ограничения США.

Он также добавил, что усилия, направленные на то, чтобы разъединить европейцев тщетны.

Премьер госсовета Китая похвалил ЕС за позицию по торговле.