Центробанк ожидает постепенное повышение инфляции

Банк России прогнозирует постепенное повышение годовой инфляции до 3,5-4% в конце 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Отмечается, что месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4%, а годовая инфляция — 2,4-2,6%.

«С июля прогнозируется постепенное повышение инфляции до 3,5-4% в конце 2018 года. … Это станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия, исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов», — заявили в ЦБ.

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Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал замедление инфляции.

Инфляция в России с 10 по 16 июля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%.