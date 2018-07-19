МЭР зафиксировал увеличение темпов роста ВВП России

Темп роста ВВП во втором квартале текущего года увеличился до 1,8%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во 2 кв 18, по оценке, увеличился до 1,8 % год к году (официальная оценка Росстата за 1кв18 составляет 1,3 % г/г)», — заявили в министерстве.

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Также в ведомстве подчеркнули, что ВВП в июне увеличился на 1,1% год к году.

Ранее в ЦБ сообщили, что рост ВВП России по итогам 2018 года будет ближе к верхней границе в 1,5-2%.