В конгрессе США предложили ввести санкции против «Северного потока — 2»

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте политика.

По его словам, данный законопроект предоставляет странам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».

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Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.

Как отмечается, законопроект также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал право Германии на участие в «Северном потоке — 2».