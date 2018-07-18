Росстат: рост реальных доходов россиян ускорился

Рост реальных доходов россиян в июне текущего года ускорился до 0,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,2%, в первом полугодии 2018 года — на 2,6%», — заявили в ведомстве.

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В свою очередь рост зарплат замедлился до 7,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 45,8 тыс. руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильна.

Путин подчеркнул, что в стране фиксируется рост реальных зарплат и доходов населения.