«Известия»: родителям новорожденных будут дарить подарки
Минпромторг составил перечень из 12 предметов, которые будут выдавать родителям новорожденных по всей России. Об этом пишет газета «Известия».
Как стало известно, в бесплатные наборы войдут подгузники, ползунки, комбинезон и другие необходимые вещи.
По словам руководителя пресс-службы Минпромторга Залины Корниловой, министерство провело анализ по возможностям российских производителей, выпускающих товары для новорожденных. Она отметила, что отечественная промышленность способна обеспечить программу «Подарок новорожденному» необходимой продукцией.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти расширят использование программы маткапитала.