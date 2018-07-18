«Известия»: родителям новорожденных будут дарить подарки

Минпромторг составил перечень из 12 предметов, которые будут выдавать родителям новорожденных по всей России. Об этом пишет газета «Известия».

Как стало известно, в бесплатные наборы войдут подгузники, ползунки, комбинезон и другие необходимые вещи.

По словам руководителя пресс-службы Минпромторга Залины Корниловой, министерство провело анализ по возможностям российских производителей, выпускающих товары для новорожденных. Она отметила, что отечественная промышленность способна обеспечить программу «Подарок новорожденному» необходимой продукцией.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти расширят использование программы маткапитала.