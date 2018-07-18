Всемирный банк рассказал о высоком уровне бедности на Украине

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине на данный момент выше, чем пять лет назад. Об этом сообщает «Укринформ».

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — сказала Кахконен.

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Она подчеркнула, что из кризиса есть путь выхода. Для этого стоит завершить начатые и реализовать новые реформы.

Эксперт отметила, что экономический потенциал Украины выше, чем у таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.

По словам Кахконен, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую либо другую страну.

Ранее Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны.