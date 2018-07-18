Еврокомиссия призвала к активной работе по транзиту газа из России через Украину

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович призвал заняться «активной работой» по вопросу транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».

«Я рад, что мы начинаем этот трехсторонний процесс. Время идет очень быстро, конец 2019 года, когда закончится текущий транзитный контракт между Россией и Украиной, уже за углом. Поэтому нам надо начать работать очень активно, чтобы искать ответы на фундаментальный вопрос — а это, будет ли у нас с 1 января 2020 года соглашение о долгосрочном, значимом транзите российского газа в ЕС через Украину», — сказал Шефчович.

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Шефчович также отметил, что предлагал установить частоту встреч на высоком политическом уровне по данному вопросу между шестью и восемью неделями для поддержания динамики переговоров.

Ранее сообщалось, что в Киеве исключили внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома».