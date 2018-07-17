Профильный комитет Госдумы одобрил закон о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду и соцполитике одобрил законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что также законопроект рассмотрели и поддержали комитет Госдумы по охране здоровья и комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

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Как стало известно, комитет предложил разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, в случае, если не будут приняты изменения пенсионного законодательства, размер пенсии россиян по старости снизится по отношению к получаемой ими прежней зарплате с 33% до 20% в течение 12 лет.