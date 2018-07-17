Президент «Натали Турс» опроверг информацию о проверках Следственным комитетом

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что информация о начале проверке компании Следственным комитетом не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока это рабочие моменты, а остальное — все домыслы», — ответил Воробьев на вопрос о действиях Следственного комитета в отношении «Натали Турс».

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Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что представители Следственного комитета побывали в офисе компании «Натали Турс» и изъяли часть документации туроператора.

Она также отметила, что в «Натали Турс» на данный момент остались около 15 сотрудников.