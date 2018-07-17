Гордеев ответил на вопрос о возможном дефиците продуктов в России

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для дефицита продовольственных товаров в России на данный момент нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы оцениваем, что урожай будет средним по объемам, и у нас никаких нет проблем с самообеспечением основными видами продовольствия. Даже останется для экспорта. Могу всех в этом успокоить», — сказал Гордеев.

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Он также добавил, что 2018 год в России с точки зрения урожая является среднестатистическим.

Отвечая на вопрос о возможном росте цен на продукты, Гордеев отметил, что на потребительские цены влияют, в частности, покупательская способность населения и объем предложения.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в следующем году превысит целевой уровень в 4% из-за повышения НДС.