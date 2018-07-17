Официальный курс евро вырос на 45 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 44,72 коп., до 73,24 руб., курс доллара поднялся на 17,96 коп., до 62,43 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 30 коп., составив 67,29 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,9% и составил 2314 пункта.

Индекс РТС просел на 1,1%, до 1168 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,5%, до $71,52 за баррель по марке Brent.

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