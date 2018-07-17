Bloomberg зафиксировал рекордное личное состояние в современной истории

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло $150 млрд, что превосходит рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом в 1999 году. С учетом курса доллара, Безос стал самым богатым человеком в современной истории, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда издание Forbes опубликовало первый рейтинг миллиардеров.

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По данным Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд до $150 млрд. Таким образом, Безос на $55 млрд богаче, чем Гейтс, который находится на втором месте списка самых богатых людей мира.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг обогнал американского инвестора, главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, и стал третьим богатейшим человеком в мире.