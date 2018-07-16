Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продлить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину.
Путин заявил, что заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.
Также президент России заявил, что в ходе переговоров они с президентом США договорились создать группу представителей «капитанов» российского и американского бизнеса, для предложений по развитию торговли и инвестиций.
Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.