Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продлить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину.

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Путин заявил, что заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Также президент России заявил, что в ходе переговоров они с президентом США договорились создать группу представителей «капитанов» российского и американского бизнеса, для предложений по развитию торговли и инвестиций.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.