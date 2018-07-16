Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20%. Об этом сообщает RNS.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что повышение НДС до 20% принесет доходы более чем 600 млрд руб. в год.

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Он добавил, что повышение НДС меньшей степени затронет бизнес, а также россиян с небольшим доходом.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет.

Он подчеркнул, что смягчение бюджетного правила на $5 за баррель нефти примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.