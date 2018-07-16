Посольство Франции закрывает торгпредство в России

Посольство Франции закрывает представительство по торговле и инвестициям в России. Об этом сообщается в коммюнике на сайте посольства Франции в Москве.

«Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России», — отмечается в сообщении.

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Сообщается. что российские власти были уведомлены о том, что Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства.

В посольстве отметили, что это прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, по французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.