ЕС ввел запрет на ввоз мяса птицы из России

Европейская комиссия ввела временные ограничения на поставки в Евросоюз мяса птицы со всех российских предприятий. Об этом говорится в заявлении Россельхознадзора.

Уточняется, что подобные меры были приняты из-за вспышек птичьего гриппа на территории ряда областей России.

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«В связи с возникновением на территории ряда областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц Генеральным директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии введены временные ограничения на поставки в ЕС со вех предприятий, осуществляющих деятельности на территории России следующих видов товаров: мяса птицы; полуфабрикатов из мяса птицы; продукции из мяса птицы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия может ограничить ввоз продукции из Белоруссии из-за опасного жука.