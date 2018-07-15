Силуанов рассказал Познеру, как снизятся пенсии без изменения системы

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Познер» заявил, что в случае, если не будут приняты изменения пенсионного законодательства, размер пенсии россиян по старости снизится по отношению к получаемой ими прежней зарплате с 33% до 20% в течение 12 лет, передает РИА «Новости».

«Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33% – это будет 20% в 2030 году», — сказал Силуанов.

Силуанов отметил, что в 2019 году результат от повышения пенсионного возраста даст больше, чем удвоение пенсии в текущей ситуации. Так, по словам министра, в 2019 году прибавка к пенсии составила бы 447 рублей, в то время как благодаря вносимым изменениям она составит тысячу рублей.