WSJ: США изучают возможность использования своего нефтяного резерва

Правительство США может использовать свой стратегический нефтяной резерв, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, власти США изучают возможность продажи нефти из своих стратегических резервов.

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Как отмечается, США намерены использовать свои нефтяные резервы для того, чтобы не допустить серьезных перебоев поставок «черного золота».

При этом с помощью своих резервов Вашингтон намерен гарантировать стабильность на нефтяном рынке.

Источники газеты подчеркивают, что на такой шаг США могут пойти лишь в крайнем случае.

Ранее представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа.