МЭР прогнозирует рост ВВП России на уровне 2%

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что министерство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%. Об это сообщает RNS.

Он подчеркнул, что реализация национальных проектов, системные изменения законодательства в части стимулирования инвестиций, изменения на финансовых рынках нацелено на то, чтобы увеличить и повысить уровень потенциального роста экономики.

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«Все эти изменения — после того, как мы пройдем через этот переходный 2019 год – с 2020 года позволят экономическому росту выходить на более высокий уровень. Около 2% мы ожидаем возвращения показателя в 20-м году и выход на траекторию около 3% и выше 3% с 21-го года и дальше», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что Орешкин ожидает инфляцию выше 4% из-за повышения НДС.