«Россети» рассчитывают перейти с 2020 года на долгосрочный тариф во всех субъектах присутствия

ПАО «Россети» ожидает перехода на долгосрочный тариф во всех субъектах присутствия уже с 2020 года, заявил в интервью «Коммерсанту» гендиректор компании Павел Ливинский.

«Долгосрочное тарифное соглашение позволяет строить планы в перспективе на десять лет. Основное преимущество — ты четко понимаешь условия, по которым работаешь, второе — оставляешь эффективность у себя, и она уже может рассматриваться как база для расчета дивидендов», — подчеркнул Ливинский.

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По его словам, оптимизация процессов будет улучшать финансовые метрики компании и увеличивать ее инвестиционную привлекательность. «И третье — выплата дивидендов не будет идти за счет сокращения инвестпрограмм или, что еще хуже, кредитов», — заметил он.

На данный момент обсуждаются и эталонные тарифы для сетей, рассказал глава ПАО.

«Мы рассматриваем эти два механизма в увязке. Если по каким-то причинам с регионом не будет заключено долгосрочное тарифное соглашение, то будет вводиться регулирование по эталонам. Чтобы мы могли уйти от перекоса в регулировании в отдельных регионах. Сейчас разброс тарифа очень велик», — констатировал гендиректор «Россетей».

Ливинский также обозначил потребность в едином стандарте для приборов учета, а не «зоопарк, который существует сегодня».

«Мы получаем колоссальный эффект в рамках цифровизации за счет закрытия периметра интеллектуальным учетом энергии. Нам крайне важно, чтобы сеть стала наблюдаема — это позволит снизить потери. У нас сейчас по распредсетям 10–0,4 кВ потери составляют 15%, нам нужно довести до 7%. Если мы хотя бы наполовину выполним эту задачу, то сэкономим до 50 млрд руб. в год и эти же киловатт-часы будем предоставлять кому-то — это еще на 50 млрд руб. рост выручки», — пояснил он.