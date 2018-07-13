Исследование: у россиян резко вырос объем свободных денег

Объем «свободных» денег у россиян в июне текущего года вырос на 23,2%, до 29,7 тыс. руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В июне индекс свободных денег составил 29 тыс. руб. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. руб», — сказано в исследовании.

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Уточняется, что по сравнению с июнем прошлого года указанный показатель вырос на 25,3%

По словам специалистов, такой скачок объясняется тем, что многие россияне во время отпуска решили остаться дома.

Ранее россияне назвали лучший способ сбережения денег.