Генсек ООН назвал мигрантов двигателем роста мирового ВВП
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что мигранты являются отличным двигателем роста мирового ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, мигранты составляют 3% мирового населения и 10% от мирового ВВП приходится на них.
Он также добавил, что образ мигрантов излишне демонизирован.
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Гутерреш подчеркнул, что более 68 миллионов человек были насильственно перемещены в ходе вооруженных конфликтов и преследований.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение лидеров стран-членов Евросоюза по проблемам миграции предусматривает создание контролируемых центров по приему беженцев.
Он также отметил, что соглашение принятое лидерами Евросоюза носит комплексный характер.