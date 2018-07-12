Российские аптеки могут обязать информировать о наличии дешевых лекарств

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аптеки информировать покупателей о наличии дешевых лекарств. Об этом сообщает RNS со ссылкой на законопроект.

«Настоящий проект федерального закона направлен на установление обязанности по дополнительному информированию граждан со стороны организаций, осуществляющих розничную продажу лекарственных средств о наличии, в первую очередь наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата, необходимого покупателю», — сказано в документе.

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Депутаты считают, что ситуация с обеспечением граждан лекарственными средствами является критической и требует немедленного вмешательства государства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ограничить количество аптечных сетей для повышения качества обслуживания.