Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые работают с «Северным потоком — 2»

В Государственном департаменте США заявили, что против компаний, которые работают с «Северным потоком — 2» и другими российскими экспортными трубопроводами, могут быть введены санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США выступают против проекта «Северный поток 2», — сказал представитель Госдепа.

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Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не комментирует будущие санкции, однако оно «ясно дало понять» наличие риска для бизнеса у тех компаний, которые работают в сфере российских экспортных трубопроводов.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала американского лидера Дональда Трампа, который раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2».