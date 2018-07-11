Центробанк опроверг информацию о передаче коллекторам биометрических данных россиян
Банк России опровергает информацию о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы (ЕБС) коллекторам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Информация о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы или банка коллекторам не соответствует действительности», — рассказали в ЦБ.
Также Центробанк подчеркнул, что на данный момент собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада).
В ЦБ отметили, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина.
Ранее СМИ сообщили, что банки, которые получили возможность собирать биометрические данные клиентов, будут передавать их коллекторам.