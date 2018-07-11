В Госдуме предложили внести поправки о выходе женщин на пенсию в 60 лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы будут внесены поправки о выходе женщин на пенсию в 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент предполагается выход женщин на пенсию в 63 года.

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«Мы не то что готовы — мы обязательно такую поправку инициируем. Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения », — сказал Нилов.

Он также отметил, что комитет собирается провести перед вторым чтением указанного законопроекта широкое обсуждение и большие парламентские слушания.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что 61 регион положительно отозвался на изменения в пенсионном законодательстве.